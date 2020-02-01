01 Şubat 2020 Cumartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 31 Ocak 2020 Cuma 23:29:48
Oyuncu Ersin Korkut ve Uğur Pektaş’ın ardından şarkıcı Emrah’ın oğlu Tayfun Erdoğan da Survivor'da
Bu yıl 16 Şubat’ta başlayacak olan ve ünlüler-gönüllüler konseptiyle ekrana gelecek olan Survivor yarışmasına yeni katılan isim belli oldu.
Oyuncu Ersin Korkut ve Uğur Pektaş’ın ardından şarkıcı Emrah’ın oğlu Tayfun Erdoğan olarak belirlendi. 16 Şubat’ta ekranlara gelecek olan Survivor, bu sezon ünlüler-gönüllüler konseptiyle gerçekleşecek.
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