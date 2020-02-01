Oyuncu Ersin Korkut ve Uğur Pektaş’ın ardından şarkıcı Emrah’ın oğlu Tayfun Erdoğan da Survivor'da

Oyuncu Ersin Korkut ve Uğur Pektaş’ın ardından şarkıcı Emrah’ın oğlu Tayfun Erdoğan olarak belirlendi. 16 Şubat’ta ekranlara gelecek olan Survivor, bu sezon ünlüler-gönüllüler konseptiyle gerçekleşecek.