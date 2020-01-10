Oyuncu Erkan Petekkaya'nın 'Paramparça' zaferi

Dün görülen duruşmada konuşan Erkan Petekkaya'nın şirket tarafından kendisine rüşvet teklif edildiğini söylemesi üzerine gerginlik yaşandı. 'Emeklerimizin sömürülmesi kabul edilemez' diyen oyuncu, 2.5 yıl süren davayı kazandı. Mahkemenin kararına göre; 'Paramparça' dizisinde oynayan tüm oyuncular kalan paralarının hepsini alacak.