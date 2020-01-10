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10 Ocak 2020 Cuma 08:00:00 | Son Güncelleme: 10 Ocak 2020 Cuma 10:34:35

Oyuncu Erkan Petekkaya'nın 'Paramparça' zaferi

Oyuncu Erkan Petekkaya, 97 bölüm süren ve başrolünü üstlendiği Paramparça dizisindeki 15 bölümlük alacağı için iflas davası devam eden Endemol Medya Prodüksiyon Şirketi’ne dava açmıştı.

Dün görülen duruşmada konuşan Erkan Petekkaya'nın şirket tarafından kendisine rüşvet teklif edildiğini söylemesi üzerine gerginlik yaşandı. 'Emeklerimizin sömürülmesi kabul edilemez' diyen oyuncu, 2.5 yıl süren davayı kazandı. Mahkemenin kararına göre; 'Paramparça' dizisinde oynayan tüm oyuncular kalan paralarının hepsini alacak. 

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