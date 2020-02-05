05 Şubat 2020 Çarşamba 08:00:00 | Son Güncelleme: 04 Şubat 2020 Salı 19:13:10
Oyuncu Cansu Tosun kesenin ağzını açtı! Bebek odasına 40 bin lira
Oyuncu Cansu Tosun, 4 ay sonra dünyaya gelecek oğlu için kesenin ağzını açtı.
Recep ASLAN
Eşi Erkan Kolçak Köstendil'le birlikte bebek odasını hazırlayan oyuncu, İstanbul'un en pahalı mobilya dükkanından 40 bin liralık oda takımı aldı. Ünlü çift, Marsel adını verecekleri oğulları için hiçbir masraftan kaçınmayacaklarını dile getirdi.
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