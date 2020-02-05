Oyuncu Cansu Tosun kesenin ağzını açtı! Bebek odasına 40 bin lira

Recep ASLAN

Eşi Erkan Kolçak Köstendil'le birlikte bebek odasını hazırlayan oyuncu, İstanbul'un en pahalı mobilya dükkanından 40 bin liralık oda takımı aldı. Ünlü çift, Marsel adını verecekleri oğulları için hiçbir masraftan kaçınmayacaklarını dile getirdi.