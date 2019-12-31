31 Aralık 2019 Salı 08:00:00 | Son Güncelleme: 31 Aralık 2019 Salı 00:20:11
Oyuncu Alp Navruz'un sürpriz aşkı Aslışah Alkoçlar
Son olarak 'Elimi Bırakma' adlı dizide rol alan Alp Navruz'un özel hayatı hakkında ortaya flaş bir iddia atıldı.
İddiaya göre; Oyuncu Alp Navruz'ın, sosyetenin sevilen temsilcilerinden Ender-Gülşah Alkoçlar çiftinin kızları Aslışah Alkoçlar ile aşk yaşadığı öne sürüldü. Adı son olarak Can Yaman'la aşk dedikodularına karışan Aslışah Alkoçlar, 'İş ve spordan aşka vakit ayıramıyorum' şeklinde bir açıklama yapmıştı.
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