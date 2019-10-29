Oyuncu kankalar

İki yakın dost olan ikili, kız kıza çıktıkları alışveriş turu sonrası ayaküstü kendilerine yöneltilen soruları cevapladı. Makal, ''Pazar kahvaltısı için buluştuk aslında ama kahvaltı, alışveriş derken, şimdi de sinemaya gidiyoruz. '7. Koğuztaki Mucize' filmini ikimizde çok merak ediyorduk, onu izleyeceğiz'' dedi.