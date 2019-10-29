29 Ekim 2019 Salı 08:00:00 | Son Güncelleme: 28 Ekim 2019 Pazartesi 23:53:03
Oyuncu kankalar
Genç oyuncular Şilan Makal ve Melis İşiten, önceki gün Florya'da objektiflere yansıdı.
İki yakın dost olan ikili, kız kıza çıktıkları alışveriş turu sonrası ayaküstü kendilerine yöneltilen soruları cevapladı. Makal, ''Pazar kahvaltısı için buluştuk aslında ama kahvaltı, alışveriş derken, şimdi de sinemaya gidiyoruz. '7. Koğuztaki Mucize' filmini ikimizde çok merak ediyorduk, onu izleyeceğiz'' dedi.
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