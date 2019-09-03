Oyuncak bebekle uyudu

Hayata bebeğiyle tutunduğunu söyleyen ve tedavi sürecinde kendisini tüm tehlikelerden uzak tutmak istediğini dile getiren şarkıcı, bebeğinin kaybettiğini öğrenince gözyaşlarına boğuldu. Serengil’in yanında olan bir arkadaşı ise onun gece, bir oyuncak bebekle uyurken fotoğrafını paylaştı. Serengil’in bu görüntüsü yürek burktu. Sosyal medya kullanıcıları ‘Durumu reklama çevirdi’ şeklinde yorumlar yaptı.