Oynamak için düğünü erteliyor

Ayağı alçılı şekilde koltuk değnekleriyle sahneye çıkıp, oturarak şarkılarını seslendiren popçu, “İyi olmaya çalışıyorum. Bir haftada toparlandım. Benim gibi tarak kemiği kırıkların en az bir ay yatıyor, ben sevenlerimle buluşmak için geldim' dedi. Geçirdiği kaza sonrası 19 Ocak olan evlilik tarihini erteleyen Özbey, yeni tarihi açıkladı. Ünlü şarkıcı, “Doktorlar, o güne yetiştirmeye çalışıyorlardı, insan böyle bir şeyi ömründe bir kez yapmak istediği için 9 Şubat’a ertelemek zorunda kaldık. Eşim de bu konuda destek oldu. Konsere çıkabiliyorum ama düğünde oynamayı çok istiyorum” diye konuştu.