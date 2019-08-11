'Öyle dans edilmez'

Önceki gün İstanbul'da Kayıkhane'de konser veren İzel, güzel şarkıcının Reynmen şarkısında yaptığı dansı hiç beğenmediğini söyleyerek 'Hadise'ye çok kızdım. Çok kıymetli ve değerli bir popçu. Biz onunla bir dönem çok mesajlaşırdık. Ona, sen dünyaya açılmalısın derdim. Senin Beyonce'den eksiğin yok derdim. Eğer Reynmen'in şarkısına destek olacaksa da, böyle olmaz” şeklinde konuştu.

Bir dönem yaşadığı sağlık sorunları yüzünden sahnelerden uzak kalan İzel, seneye Harbiye Açıkhava’da konser vermek istediğini söyledi. İzel, “Zayıflayarak sahneye çıkacağım” dedi.