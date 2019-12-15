15 Aralık 2019 Pazar 08:00:00 | Son Güncelleme: 15 Aralık 2019 Pazar 02:58:24
Öykü Serter yakında ekranda
Ekranların sevilen sunucularından Öykü Serter, önceki gün İstinye'de objektiflere takıldı.
Elinde dosyalarla yürürken görüntülenen sunucu, bir televizyon projesi için toplantı yaptıklarını dile getirdi. Serter 'Yakında ekranda olacağım' dedi.
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