06 Ocak 2020 Pazartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 06 Ocak 2020 Pazartesi 03:10:32
Öykü Karayel ve Can Bonomo çiftinden anlamsız kaçış
Bir buçuk yıl önce hayatlarını birleştiren Öykü Karayel ve Can Bonomo çifti, önceki akşam Etiler'de baş başa akşam yemeği yedi.
Saatlerce mekanda kalan çift, dışarıda gazetecilerin olduğunu öğrenince mutfak kapısından kaçmak istedi. Mutfak kapısından çıkmalarına rağmen görüntülenmekten kurtulamayan Bonomo ve Karayel'in bu tavırlarına anlam verilemedi.
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