31 Aralık 2019 Salı 08:00:00 | Son Güncelleme: 31 Aralık 2019 Salı 00:31:07
Öykü Gürman, Ceza ile düet yapmak istiyor
Öykü Gürman, geçtiğimiz hafta sonu Kıbrıs'ta sahne aldı.
Güzel şarkıcı,”Sen Anlat Karadeniz’ dizisi bittikten sonra 2 ay, dinlendim. Şimdi konserlerim var ve onlara ağırlık veriyorum” dedi. Rap müzik dinlemeyi çok seviyorum o yüzden de boş vakitlerim de Adamlar grubu, Melek Mahsun, Reynmen, Ceza ve Sagopa Kajmer dinleyerek deşarj oluyorum” diyen şarkıcı, “Ceza, büyük hayranı olduğum biri onunla düet yapmayı çok isterim” diye konuştu.
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