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18 Aralık 2019 Çarşamba 10:19:11 | Son Güncelleme: 18 Aralık 2019 Çarşamba 10:20:16

Oya Başar kaç yaşında? Oya Başar nereli, kimdir?

Oya Başar kaç yaşında? Oya Başar nereli, kimdir? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Kanal D ekranlarında yayınlanan magazin programı 2. Sayfa'ya konuk olarak katılan Oya Başar ile ilgili aramalar yoğunlaştı. İzleyiciler Oya Başar'ın kaç yaşında ve nereli olduğunu merak ediyor. Türk komedyen, sinema ve tiyatro oyuncusu Oya Başar, TV ve tiyatro çalışmalarına aktif olarak devam ediyor. Yaklaşık 8 yaşında İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatroları'na giren Oya Başar ile ilgili merak edilenler haberimizde yer alıyor..

Komedyen, sinema ve tiyatro oyuncusu Oya Başar, magazin gündeminde araştırılan isimler arasında yer aldı.  Kanal D ekranlarında yayınlanan magazin programı 2. Sayfa'ya konuk olarak katılan Oya Başar ile ilgili aramalar yoğunlaştı.Oya Başar kaç yaşında? Oya Başar nereli, kimdir? sorularının yanıtı merak ediliyor. TV ve tiyatro çalışmalarına aktif olarak devam eden Oya Başar ile ilgili merak edilenler haberimizde..

OYA BAŞAR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Oya Başar, 22 Nisan 1956 İstanbul'da doğdu. Komedyen, sinema ve tiyatro oyunusu. Tiyatro sanatçısı Levent Kırca'nın eski eşi. Baba tarafı Selanikli, anne tarafı Kürttür.

Yaklaşık 8 yaşında İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatroları'na giren Oya Başar, İstanbul'da eğitimini tamamladıktan sonra, çeşitli tiyatrolarda çalıştı. Devekuşu Kabare, İstanbul Tiyatrosu, Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu gibi daha bir çok tiyatroda çalıştı. Televizyon dizileri yaptı.
Ardından "Levent Kırca - Oya Başar Tiyatrosu" kuruldu. 1988 yılında başlayan dünyanın en uzun soluklu programlarından olan "Olacak o Kadar" TV dizisinde de oyuncu, yönetmen ve yapımcı olarak çalıştı.

Son dönemde Şehir Tiyatrosu'na tekrar dönerek, müzikal oyun Yedi Kocalı Hürmüz oyununu oynadı.

Oya Başar, "Kadın ile Memur" oyununda BKM'de, "Yedi Kocalı Hürmüz" oyununda "İstanbul Şehir Tiyatrosu", "Üç Baba Hasan", "Seferi Ramazan Beyin Nafile Dünyası", "Gereği Düşünüldü" oyununda "Oya Başar Levent Kırca Tiyatrosu", "Morfin"oyununda "Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu", "Haneler" oyununda "Devekuşu Kabare" tiyatrosunda oynamıştır.

Oya Başar, meme kanserine yakalandı tedaviler sonucunda iyileşti. Levent Kırca'dan boşandıktan uzun bir süre sonra "7 Kocalı Hürmüz" oyunundan tanıştığı ve hastalığı sürecinde hiç kendisini yalnız bırakmayan tiyatro sanatçısı Ali Karagöz'e aşık olduğunu söylüyor.

2011 de BKM'de "Kadın ve Memur" oyununda yer almıştır.

Oya Başar, "Benim Annem Bir Melek" (2008), "Sev Kardeşim" (2006), "Kendini Bırak Gitsin" (2004), "Ah Yaşamak Var Ya!" (2002), "Son" (2001), "Ölürsün Gülmekten" (2000), "Sokak Şarkıcıları" (2000), "Mavi Muammer" (1985), "Gözüm Gibi Sevdim" (1982), "Berduşlar" (1982) ve daha pek çok film ve dizide rol aldı. Halen tv ve tiyatro çalışmalarına aktif olarak devam etmektedir.

2014 yılı Kasım ayında Show TV'de yayınlanmaya başlayan, Türker İnanoğlu yapımcılığında Erler Filmin yaptığı "Roman Havası" adlı dizide başrolü Oya Başar, Levent Ülgen, Cezmi Baskın, Petek Dinçöz, Erkan Şahin ve Günay Karacaoğlu paylaşmaktadır. Dizide ayrıca İlhan Daner, Lalizer Kemaloğlu, Boğaç Aksoy, Gökhan Şahin, Gülay Baltacı, Mehtap Ar, Hakan Dülger, Çiğdem Aygün, Galip Erdal, Goncagül Narlı ve Mesut İzgi gibi usta isimler yer alıyor.

Evlilikleri :
1. Evliliğini 1985 yılında Levent Kırca ile yapmış ve 2000 yılında boşanmışlardır.
2. Evliliğini 19 Şubat 2001 de tekrar Levent Kırca ile yapmış ve 2005 yılında boşanmışlardır.

Tiyatro sanatçısı Oya Başar, çocukları Umut (d.1982) ve Ayşe Kırcayla birlikte Yeniköydeki yalısında yaşamını sürdürüyor

Yapımcı olduğu Filmler:
2002 - Şeytan Bunun Neresinde (Sinema Filmi)
2001 - Son (Sinema Filmi)

Oyuncu Olduğu Filmler :
2015 - Yusuf ve Yusuf (Kadriye) (Sinema Filmi)
2014 - Roman Havası (TV Dizisi)
2011 - 2012 - Alemin Kıralı (Asalet) (TV Dizisi)
2008 - 2009 - Benim Annem Bir Melek (Neriman Turuncu) (TV Dizisi)
2006 - Sev Kardeşim (Meryem) (TV Dizisi)
2004 - Kendini Bırak Gitsin (TV Dizisi)
2002 - Ah Yaşamak Var Ya! (Hatun) (TV Dizisi)
2001 - Son (Necla Fidan) (Sinema Filmi)
1986 - Olacak O Kadar (Nebalet) (TV Dizisi)
1986- Mavi Muammer 3 / Ölürsün Gülmekten (Video)
1985 - Mavi Muammer 2 / Silahtan Ödüm Patlar (Video)
1985 - Mavi Muammer (Video)
1982 - Gözüm Gibi Sevdim (Ayşe) (Sinema Filmi)
1982 - Berduşlar (Nesrin) (Sinema Filmi)
1978 - Çilekeş (Suna) (Sinema Filmi)
1978 - Neşeli Günler (Ayşen Gruda Seslendirmesi) (Sinema Filmi)
1977 - Vahşi Sevgili (Fadimenin Kardeşi) (Sinema Filmi)
1977 - Sen Ve Ben (Sinema Filmi)
1977 - Ne Zaman Geleceksin (Sinema Filmi)
1977 - Kördüğüm (Emine) (Sinema Filmi)
1976 - Zühtü (I) (Döndü) (Sinema Filmi)
1976 - Mahallede Şenlik Var (Sinema Filmi)
1976 - Lüküs Hayat (Hizmetçi) (Sinema Filmi)
1976 - Kaybolan Saadet (Sevim) (Sinema Filmi)
1976 - Bulunmaz Uşak (Sinema Filmi)
1976 - Bitmeyen Şarkı (Nebahat) (Sinema Filmi)
1976 - Analar Ölmez (Öğretmen) (Sinema Filmi)
1975 - Canavar Cafer (Gazete Çalışanı) (Sinema Filmi)
1974 - Sokak Şarkıcıları (TV Dizisi)
1966 - Oduncunun Çocukları (Sinema Filmi)

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