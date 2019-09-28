Ovalı'dan örnek davranış... Kazandığı tüm parayı bakın ne yaptı!

Ünlü oyuncu Şükran Ovalı, 2017 yılında evlendiği Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin ile hayatını birleştirdi. 2018 yılında kızı 'Mihran Ela'yı dünyaya getiren başarılı oyuncu, kızını büyüttüğü için bir süredir ekranlardan uzak duruyordu.

'Evlat’ isimli tiyatro oyunuyla seyirciyle buluşacak olan Ovalı'dan örnek bir davranış geldi. Ovalı, oyundan kazanacağı tüm parayı, Beşiktaş’ın kadın taraftar grubu ‘Çarşı Kadın’ın köy okulları kampanyasına bağışladı.

4 EKİMDE İZLEYİCİYLE BULUŞACAK

Onur Saylak, Şükran Ovalı, Cem Yiğit Üzümoğlu ve Sezin Akbaşoğulları’nın rol aldığı ‘Evlat’, 4 Ekim’de izleyicilerle buluşacak.

OYUN TARİHLERİ

Oyun tarihleri şöyle: 4 Ekim Zorlu PSM, 9 -19 Ekim Uniq Hall, 31 Ekim Das Das, 9-26 Kasım Uniq Hall, 13-27 Aralık Uniq Hall.