11 Ağustos 2019 Pazar 08:00:00 | Son Güncelleme: 11 Ağustos 2019 Pazar 01:58:14
Oteli icralık
İzmir Alaçatı'da 2013 yılında açtığı otelin kira bedelini ödemeyince açılan mahkeme sonucu oteli tahliye eden şarkıcı Emre Altuğ, 1 Ocak 2018'de ödemesi gereken borcunu ödemeyince icralık oldu.
2 Ocak 2019 tarihinde mal sahiplerine 180 bin liralık vadeli senet vererek anlaşma sağlayan ve protokol imzalayan Altuğ, 31 Temmuz 2019 tarihinde borcunu ödemeyince yine icralık oldu.
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