Osmanlı akıncıları geliyor

‘Diriliş Ertuğrul’un yapımcısı Mehmet Bozdağ Osmanlı Akıncıları’nı görkemli bir prodüksiyonla sinemaya taşıyor. ‘Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı’, İstanbul’un fethinin ardından hedefini Roma olarak belirleyen Fatih Sultan Mehmet’in Avrupa’daki kararlı ilerleyişini, sultana ölümüne bağlı en seçkin savaşçı birlikleri Akıncıların hikâyeleri üzerinden ele alıyor.

‘Türkler Geliyor, Adaletin Kılıçı; hikâyesi, oyuncu kadrosu, kostüm ve dekoruyla ile dünya çapındaki dev prodüksiyonlarla boy ölçüşecek şekilde tasarlandı.

UNUTULAN RUHU CANLANDIRACAK

Proje tasarımı ve senaryonun sahibi Mehmet Bozdağ, “Unuttuğumuz büyük cihan hakimiyeti ruhuna tanıklık yapmak için yola çıkan iddialı bir film” dedi. Film Türkiye’de aynı zamanda uluslararası bir dağıtım ve tanıtım kampanyası ile Avrupa, Latin Amerika, ABD, Ortadoğu ve Asya’da da vizyona girecek.