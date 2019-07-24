Oscar gibi gala yıldızlar geçidi

Başta filmin başrol oyuncuları Leonardo DiCaprio, Brad Pitt ve Margot Robbie’nin katıldığı gala, yıldızlar geçidine sahne oldu. Filmin başrol oyuncularına hayranları yoğun ilgi gösterdi. Dünya prömiyerini Cannes Film Festivali’nde yapan ve 7 dakika boyunca ayakta alkışlanan film, Hollywood’un Altın Çağı olarak adlandırılan 1969 Los Angeles’ında geçiyor.