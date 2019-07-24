24 Temmuz 2019 Çarşamba 08:00:00 | Son Güncelleme: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 01:30:01
Oscar gibi gala yıldızlar geçidi
Dünyaca ünlü yönetmen Quentin Tarantino’nun filmi Once Upon a Time in Hollywood’un Los Angeles prömiyeri, önceki gece yapıldı.
Başta filmin başrol oyuncuları Leonardo DiCaprio, Brad Pitt ve Margot Robbie’nin katıldığı gala, yıldızlar geçidine sahne oldu. Filmin başrol oyuncularına hayranları yoğun ilgi gösterdi. Dünya prömiyerini Cannes Film Festivali’nde yapan ve 7 dakika boyunca ayakta alkışlanan film, Hollywood’un Altın Çağı olarak adlandırılan 1969 Los Angeles’ında geçiyor.
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