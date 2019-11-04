Ortaya karışık İrem

Chamada Club'te sahne alan Derici, öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Şarkıcı, gazetecilerin “Bazı şarkıcılar yaşadıkları aşk üzerine şarkılar yazar. Size ne zaman aşk kadını diyebileceğiz” sorusuna ilginç bir yanıt verdi. Sekiz yıldır sektörde olduğunu dile getiren İrem Derici, “ Ben 6 ay bekarım, bir ara evliyim, bir ara çok aşığım, bazen de çok yalnızım. Yani anlayacağınız ben ortaya karışığım” diyerek herkesi güldürdü.