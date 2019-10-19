Ortam gergin sesler yüksekti

Neslihan Atagül'le 2 yıl önce dünyaevine giren Kadir Doğulu, özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu. “Biz evde kapıyı pencereyi hiç kapatmayız. Bunun bazı dezavantajları var” diyen oyuncu sözlerini şöyle sürdürdü: “Mesela dün akşam Neslihan bir senaryo çalışıyor. Orada çok hiddetli bir sahne var. Yardımcı olmak için ‘erkek karakteri ben oynayayım’ dedim. Senaryoyu canlandırmaya başladık. Ortam gergin, sesimiz yüksek şekilde konuşuyoruz. Komşularımız içeri giriyor o sırada, bizi duyunca kavga ettiğimizi düşünüp seslerini kesiyorlar. Bazen böyle yanlış anlaşılmalar olabiliyor.”