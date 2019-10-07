Ortak köpek aldılar

Gazetecilerin görüntü aldığını fark eden Dila, annesinin elinden çekip hızlıca uzaklaştırmaya çalıştı. Muhabirlere ”Annem görünmemi istemiyor” diyerek durumu açıkladı. Soruları yanıtlayan Zara ise kızı için köpek aldığını söyledi. “Dila hep bir köpeği olsun istiyordu. Belkıs Akkale’yle ortak bir köpek aldık. Benim konserim olduğunda o ilgilenecek, onun konseri olduğunda ise ben ilgileneceğim”dedi.