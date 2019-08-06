06 Ağustos 2019 Salı 12:42:37 | Son Güncelleme: 06 Ağustos 2019 Salı 12:46:01
Ortak bir projede tekliflere açığız
Oyuncu Hande Erçel ile Murat Dalkılıç çifti, Buray’ı dinlemeye gitti. Ünlü çift, aynı projede rol almaları için teklif gelirse bu duruma sıcak baktıklarını söyledi.
Dalkılıç, “Tekliflere açığız. Fakat öyle bir teklif gelmedi. Gelirse düşünürüz” dedi. Baba olmak istediği hatırlatılan popçu, bu isteğini bir kez daha yenilerken Hande Erçel ise evlilik sorularına "Kısmet her şey. Şu an öyle bir şey söz konusu değil. İkimiz de işimiz de gücümüzdeyiz. Bakalım önümüzdeki günler neyi gösterecek" dedi.
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