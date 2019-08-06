Ortak bir projede tekliflere açığız

Dalkılıç, “Tekliflere açığız. Fakat öyle bir teklif gelmedi. Gelirse düşünürüz” dedi. Baba olmak istediği hatırlatılan popçu, bu isteğini bir kez daha yenilerken Hande Erçel ise evlilik sorularına "Kısmet her şey. Şu an öyle bir şey söz konusu değil. İkimiz de işimiz de gücümüzdeyiz. Bakalım önümüzdeki günler neyi gösterecek" dedi.