09 Ekim 2019 Çarşamba 08:00:00 | Son Güncelleme: 09 Ekim 2019 Çarşamba 22:55:57
Örnek dostluk
Mustafa Ceceli-Selin İmer, Arda Turan-Aslıhan Doğan çifti, önceki akşam birlikte Asmalımescit’teydi.
Bir mekanda yemek yiyip sohbet eden çiftler, çıkışta 'Bu dostluğumuz herkese örnek olsun' dedi. “Hanımlara sormak gerekirse, eşleriniz yemek ayırıyor mu” sorusuna Selim İmer, “Mustafa asla yemek ayırmaz. Seçici değildir. Güzel olan her yemeği yer” derken Aslıhan Doğan da, “Arda yemek seçmez. Sağlıklı beslenmesi için kendisine her zaman dikkatli yemek hazırlarız” dedi.
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