11 Ekim 2019 Cuma 08:00:00 | Son Güncelleme: 10 Ekim 2019 Perşembe 20:16:29
Örnek davranış
Bir markanın çekimi sırasında bulunduğu ormandaki çöplerden rahatsızlık duyan oyuncu Kerem Bürsin, tüm ekibi seferber edip çevreyi temizledi.
Yakışıklı oyuncu ve yapım ekibi, çöplerin toplanmasının ardından çekime devam etti. Kerem Bürsin, çekime ara verdikleri esnada bir düğün çekimine dahil olarak eğlenceli bir poz vermeyi de ihmal etmedi.
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