'Örnek çift olmadık'

Çağla Şikel'le ayrıldıktan sonra örnek bir çift olarak hayatlarına devam ettiklerini söyleyen bir muhabirin cümlesini yarıda kesen ünlü popçu, ''Örnek çift demeyelim de örnek anne baba dersek daha doğru olur'' dedi. Altuğ, ''Örnek olmak için özel bir çaba sarf etmedik, sadece çocuklarımız öncelikli oldu bizim için. İnsanlar ayrıldıktan sonra görüşmek ya da arkadaş olmak zorunda değiller. Lakin çocuklar olduğu sürece bazı şeyler yürümek zorunda. Biz de bunu becerebildik. Ne mutlu bize'' diyerek röportajı noktaladı.

9 Ağustos 2008'de dünyaevine giren Emre Altuğ ile Çağla Şikel, 2015'te boşandı. Çiftin bu evlilik ten Kuzey ve Uzay adında 2 oğlu var.