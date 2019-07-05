Örnek ayrılık

Eşiyle görüş ayrılıkları yaşadıklarını söyleyen yakışıklı oyuncu yaptığı açıklamada “Melis’im, yol arkadaşım, kalbi güzelim, çocuğumun annesi; ben burada yan mahallede olacağım” dedi. Melis İşiten de benzer cümlelerle karşılık verdi.