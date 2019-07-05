05 Temmuz 2019 Cuma 08:00:00 | Son Güncelleme: 05 Temmuz 2019 Cuma 09:32:40
Örnek ayrılık
2014 yılında nikah masasına oturan ve Ada adında bir kızları olan Uraz Kaygılaroğlu ve Melis İşiten boşanacaklarını duyurdu.
Eşiyle görüş ayrılıkları yaşadıklarını söyleyen yakışıklı oyuncu yaptığı açıklamada “Melis’im, yol arkadaşım, kalbi güzelim, çocuğumun annesi; ben burada yan mahallede olacağım” dedi. Melis İşiten de benzer cümlelerle karşılık verdi.
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