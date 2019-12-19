Orhan Gencebay'ın eşi Sevim Emre'ye tatilde köpek saldırmış

Ünlü sanatçı Orhan Gencebay'ın eşi Sevim Emre'in, geçen yaz Bodrum tatilinde köpek saldırısına uğradığı ortaya çıktı. Önceki gün Nişantaşı’nda görülen ve doktor kontrolü için geldiğini söyleyen Sevim Emre, Bodrum'da yaşadığı talihsiz olayı bu şekilde anlattı. “Geçen yaz Bodrum tatilinde köpek saldırısına uğradım. Köpekten kaçarken dizlerimin üzerine düştüm. Dizlerimde yırtık oluşmuştu. Ağrıları hala geçmedi. O yüzden bugün de doktor kontrolü için geldim. “ dedi.