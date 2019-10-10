10 Ekim 2019 Perşembe 08:00:00 | Son Güncelleme: 09 Ekim 2019 Çarşamba 23:05:09
Öpücüklü kutlama
Oyuncu Bensu Soral, eşi Hakan Baş'ın doğum gününü sosyal medya hesabından paylaştığı siyah-beyaz bir fotoğrafla kutladı.
Soral, fotoğrafın altına “Lütfen hep tam buramda ol! Mutlu yıllar sevgilim” notunu düştü.
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