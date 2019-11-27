27 Kasım 2019 Çarşamba 08:00:00 | Son Güncelleme: 27 Kasım 2019 Çarşamba 10:22:45
'Onur'a dava açacağım!'
Yönetmen Onur Ünlü’nün stand-up gösterilerinin galası önceki akşam Maslak'ta yapıldı.
Sevgilisini açılışta yalnız bırakmayan Hazar Ergüçlü, “Onur heyecanlandıkça, ben de heyecanlanıyorum. Maalesef beni de anlatıyor sahnede. Telif hakkımı vermeyeceğim. Dava açacağım ona. Şaka bir yana benden bahsettiğinden haberim yoktu gösterisinde. Çok mutlu oldum. Gurur veren, iyi hissettiren bir durum bu” dedi.
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