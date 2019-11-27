'Onur'a dava açacağım!'

Sevgilisini açılışta yalnız bırakmayan Hazar Ergüçlü, “Onur heyecanlandıkça, ben de heyecanlanıyorum. Maalesef beni de anlatıyor sahnede. Telif hakkımı vermeyeceğim. Dava açacağım ona. Şaka bir yana benden bahsettiğinden haberim yoktu gösterisinde. Çok mutlu oldum. Gurur veren, iyi hissettiren bir durum bu” dedi.