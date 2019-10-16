Onur Ünlü, kızı yaşındaki Hazar Ergüçlü'ye evlilik teklifi etti

Yönetmen Onur Ünlü (46) kendisinden 19 yaş küçük sevgilisi, oyuncu Hazar Ergüçlü’yle olan ilişkisini şöyle anlatmıştı:



“Aramızdaki yaş farkını gazetelerden öğrendim. İlişkim en önem verdiğim konulardan biri. İlk kez bir şeyin bitmemesiyle ilgileniyorum. Görünen o ki, Hazar bitmeyecek.”

'Evet' cevabını almış



İddialara göre; Onur Ünlü, Hazar Ergüçlü’ye evlilik teklif etmiş. ‘Evet’ cevabını da almış. Onur Ünlü geçen yaz Hazar Ergüçlü’nün ailesiyle de tanışmıştı.

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