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16 Ekim 2019 Çarşamba 14:08:46 | Son Güncelleme: 16 Ekim 2019 Çarşamba 14:09:51

Onur Ünlü kimdir, kaç yaşında? Onur Ünlü Hazar Ergüçlü evleniyor!

Onur Ünlü kimdir, kaç yaşında? merak ediliyor. Onur Ünlü Hazar Ergüçlü evleniyor. Onur Ünlü, Hazar Ergüçlü’ye evlilik telifi etti. Ergüçlü bu teklife evet’ cevabını verdi. Yönetmen Onur Ünlü, kendisinden 19 yaş küçük sevgilisi oyuncu Hazar Ergüçlü’yle olan ilişkisini şu sözlerle anlatmıştı: Aramızdaki yaş farkını gazetelerden öğrendim. İlişkim en önem verdiğim konulardan biri. İlk kez bir şeyin bitmemesiyle ilgileniyorum. Görünen o ki, Hazar bitmeyecek!’ Evlilik haberini görenler, Onur Ünlü hakkında araştırma yapmaya başladı. Onur Ünlü ve Hazar Ergüçlü haberi ile ilgili merak edilenler haberimiz içerisinde yer alıyor..

Onur Ünlü Hazar Ergüçlü evleniyor. Onur Ünlü, Hazar Ergüçlü'ye evlilik telifi etti. Ergüçlü sevgilisinin tekifini kabul etti. Yönetmen Onur Ünlü, kendisinden 19 yaş küçük sevgilisi oyuncu Hazar Ergüçlü’yle olan ilişkisini şu sözlerle anlatmıştı: ‘Aramızdaki yaş farkını gazetelerden öğrendim. İlişkim en önem verdiğim konulardan biri. İlk kez bir şeyin bitmemesiyle ilgileniyorum. Görünen o ki, Hazar bitmeyecek!’ Evlilik haberini görenler, Onur Ünlü hakkında araştırma yapmaya başladı. Onur Ünlü hakkında merak edilenler haberimiz içerisinde yer alıyor.

ONUR ÜNLÜ KİMDİR?

Onur Ünlü, 1973 yılında İzmit'de doğmuştur.Eskişehir Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi iletişim sanatları bölümünden mezun oldu. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi iletişim bilimleri anabilim dalında yüksek lisans eğitimi yaptı. Fotoroman yönetmenliği, düğün müzisyenliği ve ticarî yazarlık yaptı.

1993 – 1998 yılları arasında yazdığı şiirleri "Ah Muhsin Ünlü" mahlası ile yayınladı. Onur Ünlü, Şair, yönetmen ve senarist kimliğinin yanında, Leyla The Band adlı müzik grubunda davul çalmaktadır.

2013 – 2014 yılları arasında yönetmenliğini yaptığı "Ben de Özledim" adlı dizide Ali Atay, Serkan Keskin, Osman Sonant, Sera Tokdemir, Ezgi Çelik, Cihan Ercan, Burak Aksak, Gülce Oral, Ahmet Mümtaz Taylan, Cengiz Bozkurt ile birlikte oynamıştır.

Ödülleri :
2014 - 33. İstanbul Film Festivali -En iyi yönetmen (İtirazım Var) /
2013 - 32. İstanbul Film Festivali -En İyi film (Sen Aydınlatırsın Geceyi)
2013 - 32. İstanbul Film Festivali -En iyi senaryo (Sen Aydınlatırsın Geceyi)
2014 - 46. Siyad Türk Sineması Ödülleri -En iyi senaryo (Sen Aydınlatırsın Geceyi)
2011 - 18.Adana Altın Koza Film Şenliği -En İyi Film (Celal Tan ve Ailesinin Aşırı Acıklı Hikayesi)
2011 - 18.Adana Altın Koza Film Şenliği -En İyi Senaryo (Celal Tan ve Ailesinin Aşırı Acıklı Hikayesi)
2010 - 17.Adana Altın Koza Film Şenliği -En İyi Senaryo (Beş Şehir)
2009 - 46.Antalya Film Şenliği -En İyi Senaryo (Beş Şehir)

Şiir Kitapları :
Gidiyorum Bu

Filmleri :
2014 - İtirazım var (Yönetmen, Senarist) (Sinema Filmi)
2013 - 2014 - Ben de Özledim (Onur) (Yönetmen, Oyuncu) (TV Dizisi)
2013 - Sen Aydınlatırsın Geceyi (Yönetmen, senarist) (Sinema Filmi)
2012 - Tek Ölüm Yetmez( Yönetmen) (Kısa Film)
2012 - Şubat (Genel Yönetmen) (TV Dizisi)
2011 - 2013 - Leyla ile Mecnun (Yönetmen, Genel Yönetmen) (TV Dizisi)
2011 - Celal Tan ve Ailesinin Aşırı Acıklı Hikayesi (Yönetmen, senarist) (Sinema Filmi)
2009 - Kısa'ca Ramazan: Kamil İnsan (Yönetmen, senarist) (Kısa Film)
2009 - Beş Şehir (Yönetmen, senarist) (Sinema Filmi)
2009 - Acı Aşk (Senarist) (Sinema Filmi)
2009 - Acemi Müezzin( Yönetmen) (TV Dizisi)
2008 - Nerede Kalmıştık (Yönetmen) (TV Dizisi)
2008 - Güneşin Oğlu (Yönetmen, senarist) (Sinema Filmi)
2008 - Gazi (Senarist) (TV Dizisi)
2008 - Büyük Buluşma (Senarist)
2007 - Kör Aşık (Senarist) (TV Filmi)
2007 - Çocuk (Yönetmen, senarist) (Sinema Filmi)
2007 - Hakkını Helal Et (Senarist) (TV Dizisi)
2006 - Sırça Köşk (Senarist) (TV Dizisi)
2006 - Polis (Yapımcı, yönetmen, senarist) (Sinema Filmi)
2005 - Körfez Ateşi (Senarist) (TV Dizisi)
2005 - Beşinci Boyut (Yönetmen, Senarist) (TV Dizisi)
2004 - Kalbin Zamanı (Senarist) (Sinema Filmi)
2004 - İstanbul Şahidimdir (Senarist) (TV Dizisi)
2004 - Görünmez Adam (Senarist) (TV Dizisi)
1999 - Deli Yürek (Umur) (Senarist, Oyuncu ) (TV Dizisi)

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