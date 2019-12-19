19 Aralık 2019 Perşembe 08:00:00 | Son Güncelleme: 18 Aralık 2019 Çarşamba 23:38:00
Öner Erkan uyku bandıyla geziyor
Oyuncu Öner Erkan önceki gece yeni kız arkadaşıyla Bebek’te görüntülendi.
Bir mekanda gece geç saatlere kadar eğlenen ikili, çıkışta art arda patlayan flaşlar karşısında şoke oldu. Kısa süreli şaşkınlık yaşayan çiftten Öner Erkan’ın kafasındaki uyku bandı dikkat çekti. Oyuncunun uyku bandıyla gezdiğini görenlere “Öner uyanamamış” yorumunda bulundu.
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