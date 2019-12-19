Öner Erkan uyku bandıyla geziyor

Bir mekanda gece geç saatlere kadar eğlenen ikili, çıkışta art arda patlayan flaşlar karşısında şoke oldu. Kısa süreli şaşkınlık yaşayan çiftten Öner Erkan’ın kafasındaki uyku bandı dikkat çekti. Oyuncunun uyku bandıyla gezdiğini görenlere “Öner uyanamamış” yorumunda bulundu.