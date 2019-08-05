Ölümden döndü

Yakın bir aile dostlarının Büyükada’daki düğünlerine katılan ve gece boyunca doyasıya eğlenen Ezo Sunal, düğünden sonra çağırdığı deniz taksiye 4 arkadaşıyla bindi. İskeleye yaklaştıklarında büyük bir gürültüyle, bindikleri tekneye başka bir tekne çarptı. Kaza sonra harabeye dönmüş teknelerinin fotoğrafını paylaşan Ezo Sunal, “Kazayı yara almadan atlatmamız büyük bir mucize. Hayatımda ilk defa bu kadar korktum” notunu yazdı.