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22 Kasım 2019 Cuma 08:00:00 | Son Güncelleme: 21 Kasım 2019 Perşembe 22:51:38

Ölüm yıldönümünde filmi vizyonda

Kırdığı rekorlarla ülkemizi gururlandıran Cep Herkülü lakaplı Naim Süleymanoğlu'nun, vefatının ikinci yıldönümünde filmi vizyona girdi.

18 Kasım 2017'de karaciğer yetmezliği nedeniyle 50 yaşında vefat eden dünyaca ünlü haltercimizin hayatını anlatan “Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu” adlı filmin galası önceki akşam Maslak'ta gerçekleştirildi.

Sanat ve spor dünyasından birçok ismin katıldığı gecede  filmin yapımcısı Mustafa Uslu, “Bu film hayatımın en anlamlı ve en büyük filmidir. Türk halkına hayırlı olsun’’ dedi. Başrol oyuncusu Hayat Van Eck de “Bu gurur büyük bir sorumluluktu ve bu sorumluluğun üstesinden gelmek yorucuydu” diye konuştu. 

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