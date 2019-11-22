Ölüm yıldönümünde filmi vizyonda

18 Kasım 2017'de karaciğer yetmezliği nedeniyle 50 yaşında vefat eden dünyaca ünlü haltercimizin hayatını anlatan “Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu” adlı filmin galası önceki akşam Maslak'ta gerçekleştirildi.

Sanat ve spor dünyasından birçok ismin katıldığı gecede filmin yapımcısı Mustafa Uslu, “Bu film hayatımın en anlamlı ve en büyük filmidir. Türk halkına hayırlı olsun’’ dedi. Başrol oyuncusu Hayat Van Eck de “Bu gurur büyük bir sorumluluktu ve bu sorumluluğun üstesinden gelmek yorucuydu” diye konuştu.