01 Eylül 2019 Pazar 08:00:00 | Son Güncelleme: 01 Eylül 2019 Pazar 09:09:59
Ölen İguanadan özür diledi
Yeni sezonda 7 Kocalı Hürmüz adlı tiyatro oyunuyla hayranlarıyla buluşmaya hazırlanan oyuncu Birce Akalay, sosyal medya hesabından bir özür notu paylaştı.
Evinin önünde ölü bulduğu bir iguana yavrusunun fotoğrafını paylaşan Akalay, “Bugün kapımda ölü buldum bu güzelliği.. Elleri dirsekleri bize ne kadar benziyor anlatamam… Iguana yavrusuymuş, kendi konforum için evi ilaçlattığıma bu kadar üzüleceğimi hiç tahmin etmezdim. Evrildiğimiz yere ihanetimiz gibi… Özür dilerim” dedi.
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