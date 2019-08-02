Okyanus Elçisi Belçim, dünyanın geleceği için harekete geçti!

Belçim Bilgin, doğa için harekete geçti. Oyuncu, son dönemde iklim değişikliği, aşırı avlanma ve plastik kirlilik gibi birçok nedenden dolayı tehlike altında olan okyanuslar için Greenpeace ile işbirliği yapacak. 2020’de tamamlanacak olan Birleşmiş Milletler Küresel Okyanus Anlaşması için başlatılan ‘Okyanusları Koru’ adlı kampanyanın Türkiye temsilcisi Belçim Bilgin oldu. Dünya çapında David Harbour, Alison Sudol, Bonnie Wright ve Robert Lindsay gibi 56 ünlü ismin ‘Okyanus Elçisi’ olduğu proje kapsamında ünlü oyuncu, ekiple birlikte birçok alanda önemli çalışmalara imza atacak. Bilgin, sosyal medyada da konuyla ilgili farkındalık yaratacak.

DÜNYADAN TAM DESTEK

Okyanusları Koru programına, dünya çapında da çok sayıda ünlüden destek geldi. Javier Bardem, David Harbour, ‘Fantastik Canavarlar’ filminden Alison Sudol, ‘Harry Potter’ oyuncusu Bonnie Wright ve Robert Lindsay öne çıkan isimler arasında...

(Akşam)