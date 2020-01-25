25 Ocak 2020 Cumartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 24 Ocak 2020 Cuma 22:12:16
Okul öğretmenliğinden sahnelere geçiş Mehmet Anaç
Mehmet Anaç, Gökhan Holat Music yapımı olan sözü ve müziği Nezih Üçler’e ait Acıya Sevdalandık adlı şarkıya, Emrah Özbilen yönetmenliğinde klip çekti.
Aynı zamanda matematik öğretmeni olan Anaç, “Matematik hayatımda önemli bir yer kaplıyor. Ancak müzik sevgim ağır bastı ve ilk çalışmamı çıkardım. Tıpkı Ferhat Göçer gibi yıllarca emek vererek okuduğum bölümüm yerine kalbimin ritmini dinledim ve ben de şarkılarımı sevenlerime sunacağım” dedi.
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