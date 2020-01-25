Okul öğretmenliğinden sahnelere geçiş Mehmet Anaç

Aynı zamanda matematik öğretmeni olan Anaç, “Matematik hayatımda önemli bir yer kaplıyor. Ancak müzik sevgim ağır bastı ve ilk çalışmamı çıkardım. Tıpkı Ferhat Göçer gibi yıllarca emek vererek okuduğum bölümüm yerine kalbimin ritmini dinledim ve ben de şarkılarımı sevenlerime sunacağım” dedi.