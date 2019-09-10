Oktay Kaynarca ve Nurgül Yeşilçay'dan sürpriz
Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yıldızı Oktay Kaynarca ile oyuncu Nurgül Yeşilçay aynı sahnede buluşuyor.
Nurgül Yeşilçay ve Oktay Kaynarca’nın yer alacağı tiyatro oyunu belli oldu. İkili, Neil Simon’un dünyaca ünlü iki kişilik komedisi ‘Last of the Red Hot Lovers’ın Türkçe uyarlamasını sahneleyecek. ‘Ateşli Aşkların En Sonuncusu’ projesiyle izleyici karşısına çıkacak oyuncular, önümüzdeki hafta okuma provasına başlayacak.
HAFTANIN ÜÇ GÜNÜ PROVA YAPACAKLAR
Birçok fenomen dizide başrolü üstlenen Nurgül Yeşilçay, yıllar sonra döneceği tiyatro sahnesi için hazırlıklara şimdiden başladı. Tek başına rolüne çalışan oyuncunun, ilerleyen günlerde partneri Oktay Kaynarca’yla, haftanın üç günü prova yapacağı öğrenildi. İkili, yeni yılın ilk günlerine doğru projeyi yetiştirmeye çalışıyor.
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