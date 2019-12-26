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26 Aralık 2019 Perşembe 08:00:00 | Son Güncelleme: 25 Aralık 2019 Çarşamba 23:08:26

Oktay Kaynarca: Naz'a çiçek gönderdim

'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın başrol oyuncusu Oktay Kaynarca önceki akşam Kuruçeşme’de objektiflere yansıdı.

Usta oyuncu, geçtiğimiz günlerde evlenen dizideki rol arkadaşı Naz Elmas’ın düğününe katılamamasıyla ilgili olarak, “Set vardı o yüzden katılamadım. Çiçek gönderdim. Naz'la küs değiliz” dedi.

 

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