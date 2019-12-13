Oktay Kaynarca: Azerbaycan'a gidiyorum önlem alsınlar

Çok sayıda davetlinin katıldığı gecede oyuncular toplu halde basının karşısına çıktı. Kaynarca, filmi kendisinin de ilk kez izleyeceğini söyleyerek “Ekibin anlattığına göre çok komik. Ben sahiden konuk oyuncuyum ve isminde olduğu gibi ben gerçekten görmedim, duymadım” diyerek espri yaptı. Geçtiğimiz hafta Azerbaycan’da yaşadığı izdihamla ilgili de konuşan Oktay Kaynarca, film ekibine de taş attı. Filmin gala turnesi için yeniden Azerbaycan’a gideceğini söyleyen Kaynarca, “Koruma ordusu düşünüyor musunuz” sorusuna, “Artık onlar düşünsün. Gördüler nasıl olduğunu ona göre önlemini alırlar. Bundan bir şikayetimiz yok ama o arbedede istediğimiz gibi olmuyor. İnsanlarla sağlıklı iletişim kuramıyoruz” dedi.