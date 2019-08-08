08 Ağustos 2019 Perşembe 08:00:00 | Son Güncelleme: 08 Ağustos 2019 Perşembe 02:09:17
Okan'a ihmal sitemi
Şarkıcı Demet Akalın’ın Okan Kurt’la alakalı paylaşımı takipçilerini korkuttu.
Bodrum’da tatil yapan Akalın, Okan Kurt ve kızı Hira’yla birlikte çekilmiş fotoğraflarını paylaşarak, “Miniğim geçmiş olsun. İhmal ediyorsun beni o yüzden o bayılmalar. Çabuk gel, çok çabuk” yazdı. Seda Sayan da “Ne oldu damadıma, geçmiş olsun” dedi. Akalın Seda Sayan’a “Bayılmış” demekle yetindi.
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