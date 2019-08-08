Okan'a ihmal sitemi

Bodrum’da tatil yapan Akalın, Okan Kurt ve kızı Hira’yla birlikte çekilmiş fotoğraflarını paylaşarak, “Miniğim geçmiş olsun. İhmal ediyorsun beni o yüzden o bayılmalar. Çabuk gel, çok çabuk” yazdı. Seda Sayan da “Ne oldu damadıma, geçmiş olsun” dedi. Akalın Seda Sayan’a “Bayılmış” demekle yetindi.