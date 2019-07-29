29 Temmuz 2019 Pazartesi 11:47:39 | Son Güncelleme: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 11:51:53
Okan Bayülgen yeni imajını böyle duyurdu! 'Kafayı üşütecek hale geldi!'
Ünlü şovmen Okan Bayülgen Instagram hesabından yeni imajının fotoğraflarını "Kafayı üşütecek hale geldi!" notuyla paylaştı.
Ünlü oyuncu Okan Bayülgen, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
Okan Bayülgen'in yeni imajı takipçilerinin büyük bölümü tarafından beğenilse de bazı sevenleri "gitmiş güzelim saçlar" yorumunu yaptı.
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