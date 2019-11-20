Oğuzhan Koç'tan şaşırtan hareket!

Evlilik yolunda ilerlerken sürpriz bir şekilde ayrılan Oğuzhan Koç ve Yağmur Tanrısevsin, Instagram üzerinden birbirlerini takip ediyorlardı.

Dün akşam saatlerinde sosyal medya hesabındaki her şeyi temizleyen Oğuzhan Koç, bu hareketiyle hayranlarını şaşırttı.

Yağmur Tanrısevsin'den karşılık geldi

Hesabındaki tüm fotoğrafları silen ardından eski aşkını takipten çıkartan şarkıcı, "Sıfırdan başlıyor" yorumlarına sebep oldu. Oğuzhan Koç'un takipten çıkma hamlesine Yağmur Tanrısevsin'den karşılık geldi.



