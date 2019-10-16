Oğuzhan Koç Yağmur Tanrısevsin çifti ayrıldı! Oğuzhan Koç kimdir, Yağmur Tanrısevsin kimdir?

Oğuzhan Koç Yağmur Tanrısevsin çifti ayrıldıklarını açıkladı. Geçtiğimiz günlerde Oğuzhan Koç ile Yağmur Tanrısevsin'in ayrıldığı iddia edilmişti. Ünlü çift iddialara yönelik açıklamada bulundu. Ayrılık iddiaların magazin gündemine damga vurmasının ardından Oğuzhan Koç ile Yağmur Tanrısevsin, bugün sosyal medya hesaplarından ortak bir açıklama yayınladı. Ayrılık haberinin ardından "Oğuzhan Koç kimdir, Yağmur Tanrısevsin kimdir?" sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Oğuzhan Koç Yağmur Tanrısevsin çifti ile merak edilenler ve ayrılık açıklamaları haberimiz içerisinde yer alıyor..

OĞUZHAN KOÇ KİMDİR?

Oğuzhan Koç, 13 Mayıs 1985 tarihinde Erzincan, Refahiye’de Bahattin ve Kıymet Koç çiftinin ikinci erkek çocukları olarak doğmuştur. 13 Mart 1992 tarihinde yaşanan Erzincan depreminin ardından ailesiyle Bursa'ya taşındı. Müzik eğitimi veren özel bir koronun (Ali Cengiz Çelenk Korosu) giriş sınavlarına katıldı ve kazandı.

8 yaşında Bursa Devlet konservatuvarı hocalarından müzik eğitimi almaya başladı, 16 yaşına kadar devam etti. İlkokulun ardından Gazi Anadolu Lisesi'ne girdi, ortaokul ve lise hayatına orada devam etti. Henüz lisede olmasına rağmen grubuyla üniversite şenliklerinde konserler verdi. Ortaokul ve lisede amatör olarak tiyatro ile ilgilendi. Lisede sınıf arkadaşı oyuncu Eser Yenenler ile arkadaş oldu.

Bir yıl İzmir’de Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde okudu olmadı. 2005 yılında İstanbul’a geldi, Eser Yenenler’in yanına yerleşti. Grup kurdu çeşitli yerlerde müzik yaptı, şarkı söyledi. İstanbul Üniversitesi Antropoloji Bölümünde okumaktadır.

2007 yılı ağustosunda BKM Atölye Oyuncuları arasına katıldı. 2009 yılında Yılmaz Erdoğan'ın yönetmenliğini yaptığı Neşeli Hayat filminde oynadı. “Çok Güzel Hareketler Bunlar” komedi programında oynadı. Oğuzhan Koç, “Çok Güzel Hareketler Bunlar” isimli komedi programında sergilediği oyunculuk performansına müzik yeteneğini de ekleyerek kısa sürede adından sıkça söz ettirmeyi başardı.

Oğuzhan Koç, şarkıcı Ferhat Göçer'e söz ve müziği kendisine ait olan "Gül ki Sevgilim" adlı şarkıyı vermiştir. 2009 yılındaki Gülben Ergen'in "Uzun Yol Şarkıları" albümündeki “Giden Günlerim Oldu” şarkısı da Oğuzhan Koç’a aittir.

Oğuzhan Koç, Star TV'de 2013 Mayıs ayında Eser Yenenler ve İbrahim Büyükak ile beraber 3+1 isimli gece şovuna başladı. Proğramı Acun Ilıcalı'nın satın almasıyla 5 Ekim 2013 tarihinden itibaren “3 Adam” adıyla devam etmektedir.

Oğuzhan Koç, Zeynep Koçak ile birliktedir. 8 senelik beraberlikten sonra 2015 yılında ayrıldılar.

İlk bölümü 31 Mart 2016 tarihinde yayınlanacak olan "O Ses Çocuklar" programında jüri üyeliğini; Burak Kut ve Hadise Açıkgöz ile birlikte yapacaktır. Sunuculuğunu ise Jess Molho üstlenecek.



YAĞMUR TANRISEVSİN KİMDİR?

The Tragedy isimli korku filminde Jennifer rolüne hayat veren Yağmur Tanrısevsin, aynı zamanda bambi markasının reklam filmlerinde marka yüzü haline gelmiştir.

Craft Oyunculuk Atöylesi’nde eğitim almaya başladıktan bir yıl sonra bağlı olduğu ajanstan gelen teklif üzerine 2011 yılında başrollerini Hazal Kaya, Çağatay Ulusoy, Vahide Gördüm ve Metin Çekmez’in paylaştığı “Adını Feriha Koydum” adlı dizide rol alarak oyunculuk hayatına başlamıştır.

Aktif olarak boks, tenis, kayak, basketbol, heykel, resim gibi sanat ve spor dalları ile ilgilenen Yağmur Tanrısevsin, 2013 tarihinde Aşk Ağlatır sinema filminde Banu karakterini canlandırmış ve bu rolü ile sinema dünyasına adım atmıştır.

Konuk oyuncu olarak Adını Feriha Koydum ve Pis Yedili gibi dizilerde yer alan Tanrısevsin son olarak Kaçak dizisinde ekranlara çıkmıştır.

2013 yılında Bambi reklamının marka yüzü olmuştur.

Yağmur Tanrısevsin, 2013 yılında“Güneşi Beklerken” adlı dizide başrollerini Emre Kınay, Hande Doğandemir, Kerem Bursin ile paylaştı.

Ödülleri :

2014 – 5. Ayaklı Gazete Televizyon Ödülleri en iyi gençlik dizisi yardımcı kadın oyuncu. Güneşi Beklerken

Filmleri ve Dizileri :

2013-2014 – Güneşi Beklerken (dizi)

2013 – Aşk Ağlatır (sinema)

2013 – The Tragedy (sinema)

2012 – Pis Yedili (dizi)

2011 – Kalbim Seni Seçti (dizi)

2011 – 2012 – Adını Feriha Koydum (dizi)

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