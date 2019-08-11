Oğulları rahatsız olmuş

Yaz tatilini çocuklarıyla geçiren Jahovic, “Dün Mustafa’yla birlikte Göcek’teydik. Oğlumuzun doğum gününü kutladık fakat dün gazeteciler bizi çekti ve çocuklarım çok rahatsız oldu” dedi. Konu yeni aşkı Sadettin Saran’a geldiğinde ise morali bozulan şarkıcı, “Size saygımdan durdum, konuştum ama özel hayatımı sormayın” diyerek gitti.