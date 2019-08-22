22 Ağustos 2019 Perşembe 08:00:00 | Son Güncelleme: 22 Ağustos 2019 Perşembe 00:49:50
Oğulları da artık oyuncu
Kainat güzeli Almeda Abazi’yle oyuncu Tolgahan Sayışman’ın üç buçuk aylık oğulları Efehan da oyunculuk yolunda ilk adımı attı.
Şampiyon dizisinde boksör karakteriyle geri dönen Sayışman, oğlu Efehan’a da dizide yer verdi. Sette Efehan’ın başına bir şey gelmesinden korkan Almeda Abazi, onu bir an olsun yalnız bırakmadı.
Almeda Abazi çok istekli olmasa da Tolgahan Sayışman oğullarını dizide oynattı.
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