Oğulları da artık oyuncu  

Şampiyon dizisinde boksör karakteriyle geri dönen Sayışman, oğlu Efehan’a da dizide yer verdi. Sette Efehan’ın başına bir şey gelmesinden korkan Almeda Abazi, onu bir an olsun yalnız bırakmadı.

Almeda Abazi çok istekli olmasa da Tolgahan Sayışman oğullarını dizide oynattı.