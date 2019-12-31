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31 Aralık 2019 Salı 16:27:00 | Son Güncelleme: 31 Aralık 2019 Salı 16:28:11

Oğulcan Engin kaç yaşında, boyu kaç? Oğulcan Engin babası kim?

Oğulcan Engin kaç yaşında, boyu kaç? Oğulcan Engin babası kim? soruları arama motorlarında yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin, bu sene O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programına katılıyor. Oğulcan Engin performansını sergiledikten sonra Seda Sayan'ın yorumları ile eğlenceli anlar yaşanıyor. Seda Sayan, Hadise'ye "Hadise çocuğuma yorup yapar mısın?" diyor. İzleyenleri kahkaha tufanına boğan Oğulcan Engin ile ilgili aramalar da yoğunlaştı. Oğulcan Engin kaç yaşında? Oğulcan Engin babası kim? sorularının yanıtı haberimiz içerisinde yer alıyor...

Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin, bu sene O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programına katılıyor. Oğulcan Engin performansını sergiledikten sonra Seda Sayan'ın yorumları ile eğlenceli anlar yaşanıyor. Seda Sayan, Hadise'ye "Hadise çocuğuma yorup yapar mısın?" diyor. İzleyenleri kahkaha tufanına boğan Oğulcan Engin ile ilgili aramalar da yoğunlaştı. Merakla araştırılan "Oğulcan Engin kaç yaşında, boyu kaç? Oğulcan Engin babası kim?" sorularının yanıtı haberimizde yer alıyor.

OĞULCAN ENGİN KAÇ YAŞINDA?

30 Ağustos 1990 doğumlu olan Oğulcan Engin, 29 yaşında.

OĞULCAN ENGİN BOYU KAÇ?

Oğulcan Engin 1,73 boyunda.

OĞULCAN ENGİN BABASI KİM?

Oğulcan Engin'in babası Sinan Engin'dir. Sinan Engin ile Seda Sayan'ın evliliği 1990-1995 yılları arasında sürdü. Sinan Engin, Türk futbol yorumcusu, menajer, teknik direktör ve eski futbolcudur.

OĞULCAN ENGİN KİMDİR?

Oğulcan Engin, 1990 tarihinde Ankara‘da dünyaya geldi. . Babası Beşiktaş’lı eski futbolcu Sinan Engin, annesi ise şarkıcı Seda Sayan‘dır.

Oğulcan Engin, 9 yaşındayken Beşiktaş’ın minikler takımında oynamaya başladı. 2001 yılında lisansını alan Oğulcan Engin, 2007-2008 sezonundan itibaren Beşiktaş PAF takımında kaptan olarak görev yaptı.


Oğulcan Engin, 2008 yılında Bahçeşehir Üniversitesi İşletme Bölümü’nde okumaya başladı.

Oğulcan Engin, 2 kez Türkiye U-17, 4 kez de Türkiye U-18 olmak üzere toplamda 6 kez Türkiye Milli Takım forması giydi.
2009 yılında yıl annesi Seda Sayan ile Lays cips reklamında oynadı.

2012 yılında futbolu bıraktı, İtalya‘nın Milano kentinde European Shool Of Economics’te ekonomi eğitimi almaya başlayan Oğulcan Engin, 2015’de mezun oldu.

Altyapı Kariyeri:

2001-2003 – Beşiktaş Özkaynak
2003 – Yıldız
2004-2007 – Beşiktaş Özkaynak

Profesyonel Futbol Kariyeri:

2007-2009 – Beşiktaş A2
2009-2011 – Kasımpaşa A2
2011-2012 – Kasımpaşa SK

Millî Takım Kariyeri :

2007 – Türkiye U-17
2008 – Türkiye U-18

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