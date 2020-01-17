17 Ocak 2020 Cuma 08:00:00 | Son Güncelleme: 16 Ocak 2020 Perşembe 23:49:17
İlker Kaleli öğretmen olacak
Geçtiğimiz yıl çalınan motosikleti için soruşturma başlatılan oyuncu İlker Kaleli, aracını satan kişinin hâlâ bulunamadığını söyledi.
Böyle şeylerin herkesin başına gelebileceğini söyleyen Kaleli, kış aylarının geçmesiyle yeni bir motosiklet alacağını açıkladı. Yeni sezonda bir öğretmeni canlandıracak olan Kaleli, ekranları özlediğini anlattı.
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