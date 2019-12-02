Oğlu'nun sürprizi
Usta sanatçı Selami Şahin, önceki akşam Kıbrıs Lord’s Palace Hotel’de sahne aldı.
Gecede salonu dolduran 1000 kişiye unutulmaz eserlerini seslendiren sanatçının son animasyon klip şarkısı, Nerde Akşam Orda Sabah dinleyenlerden büyük ilgi gördü. “Kıbrıs’ta sahne aldığımda kendimi evimde gibi hissediyorum” diyen Selami Şahin’e animasyon klibinin nasıl ortaya çıktığı sorulunca, ”Oğlum Emirhan geldi ve dedi ki ‘Baba Nerede Akşam Orada Sabah şarkısına klip çekelim. Sen hiç karışma, ben sana sürpriz yapacağım.’ Çalışmalarını bitirdikten sonra beni bir akşam yemeğe çağırdı ve animasyon klibini izleterek bana sürpriz yaptı” diye konuştu.
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