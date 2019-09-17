Oğlu için gün sayıyor

Üç ay sonra baba olmaya hazırlanan popçu, bebek için yaptıkları hazırlıkları anlatırken “Hanım önde ben arkada, alışveriş yaparken daha şimdiden ayaklarımıza kara sular indi, ilk defa anne baba oluyoruz çok heyecanlıyız. Her gün anne babalarımıza saygım daha da artıyor” dedi. Doğacak oğlunun yüksek ihtimalle Yay burcu olacağını söyleyen sanatçı, bu burcun en büyük özelliğinin gezmeyi sevmesi olduğunu öğrenince, “Gezmek tozmak güzel de, inşallah bizim oğlan eve de gelir” diyerek izleyenleri güldürdü.