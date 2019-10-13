13 Ekim 2019 Pazar 08:00:00 | Son Güncelleme: 13 Ekim 2019 Pazar 11:29:37
Ödül şaşkınlığı
Son günlerde Ahmet Kaya'nın 'Kum Gibi' şarkısını seslendirmesiyle eleştirilen Ivana Sert, 'İmalat Hatası' şarkısıyla Yılın Çıkış Yapan Şarkısı ödülünü kazandı.
Bu duruma kayıtsız kalamayan Demet Akalın ise şöyle konuştu: “Ben Fero, Zeynep Bastık, Reynmen hemen köprüye...” Demet Akalın'ın bu sözleri kısa sürede ses getirirken, sosyal medya kullanıcıları 'Demet çok haklı' yorumlarında bulundu.
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