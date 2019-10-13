Ödül şaşkınlığı

Bu duruma kayıtsız kalamayan Demet Akalın ise şöyle konuştu: “Ben Fero, Zeynep Bastık, Reynmen hemen köprüye...” Demet Akalın'ın bu sözleri kısa sürede ses getirirken, sosyal medya kullanıcıları 'Demet çok haklı' yorumlarında bulundu.