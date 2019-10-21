21 Ekim 2019 Pazartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 21 Ekim 2019 Pazartesi 01:14:02
O şimdi mahkum
Kızının üniversite sınav puanının yükseltilmesi için rüşvet verdiği ortaya çıktıktan sonra, 14 günlük hapis cezasına çarptırılarak cezaevine gönderilen Umutsuz Ev Kadınları dizisinin yıldızı Felicity Huffman, ilk kez mahkum tulumlu fotoğrafıyla görüntülendi.
KIZI İÇİN RÜŞVET VERMİŞTİ
Aktrisin ailesiyle görüş gününde çekilen fotoğrafı basında geniş yer buldu. Skandalın patlak vermesinden sonra çok pişman olduğunu söyleyen Huffman, cezayı hak ettiğini söylemişti. Huffman, 14 günlük hapis cezasının yanı sıra 250 saat kamu hizmeti yapacak ve 30 bin dolar ceza ödeyecek.
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