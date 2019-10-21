O şimdi mahkum

KIZI İÇİN RÜŞVET VERMİŞTİ

Aktrisin ailesiyle görüş gününde çekilen fotoğrafı basında geniş yer buldu. Skandalın patlak vermesinden sonra çok pişman olduğunu söyleyen Huffman, cezayı hak ettiğini söylemişti. Huffman, 14 günlük hapis cezasının yanı sıra 250 saat kamu hizmeti yapacak ve 30 bin dolar ceza ödeyecek.